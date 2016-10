Ankum. Mit fünf Tagen Dressursport der Extraklasse startete der Ankumer Dressur Club in die erste Runde von insgesamt vier Turnieren im P.S.I. Sport- und Auktionszentrum in Ankum. Junge Pferde, junge Reiter, Amateure und Professionals messen sich insgesamt acht Mal im Jahr – vier Mal im Frühjahr und vier Mal im Herbst - bei allerbesten Turnierbedingungen und anspruchsvoller Konkurrenz im Dressurviereck der Reitanlage am See- und Sporthotel Ankum.



Vor allem junge Nachwuchstalente, aber auch die „alten Hasen“ der Professionals, machten den Anfang und zeigten vielversprechende Leistungen. Namhafte Reiter präsentierten beispielsweise ihren Nachwuchs in der Youngster-S-Dressur auf den vorderen Rängen: Kira Wulferding aus Wildeshausen siegte im Sattel der siebenjährigen Rheinländer Stute Bohemian Rhapsodie von Belissimo M mit einem Ergebnis von 72,381 Prozent in der stark besetzten Prüfung für sieben- bis neunjährige Pferde. Die achtjährige Sandro Hit-Tochter Sardera S wurde, ebenfalls unter Wulferding, mit 71,111 Prozent bewertet und belegte Rang zwei. Der Münsteraner Rechtsanwalt Michael Klimke komplettierte mit dem ebenfalls achtjährigen Londonderry-Weltmeyer-Nachkommen Lemony´s Nicket und 70,635 Prozent die Top drei, gefolgt vom Hagener Christoph Koschel mit Ballentines und der bereits bei den U25- Europameisterschaften in Hagen mit Mannschafts-Gold und zweifach Einzel-Silber gekürten Florine Kienbaum (Lohmar) mit Dorincourt.



Der Grand Prix, ebenso wie der Grand Prix Special – die schwersten Dressurprüfungen dieses Dressurmeetings – waren die Ausbeute von Johannes Augustin aus Menslage, der die elfjährige Westfalen Stute Donatella von De Kooning x Rubinstein I zu jeweils 70,75 und 70,76 Prozent pilotierte und damit Bianca Kasselmann, die auf ihren Welt Hit I O-Nachkommen Wish Wonders vertraute, jeweils auf Rang zwei verwies. Der dritte Rang im Grand Prix de Dressage ging an die zuletzt in Donaueschingen erfolgreiche Schwedin Michelle Hagman im Sattel von Royal Boy H - Ilka-Kerstin Geiss aus Mieste belegte mit Last-Minute den Bronzerang im Special.



Die „Kleine Tour“ der Profis brachte Erfolge für Marion Wiebusch, die im Sattel des 13-jährigen Hannoveraners Renoir Marte´n von Rohdiamant sowohl den Prix St. Georges als auch die Intermediaire I für sich entschied und damit S-Sieg Nummer 30 und 31 dieser Saison feiern durfte. Rainer Schwiebert aus Kattendorf belegte mit Helenenhof´s Catoo, einem Holsteiner Hengst von Con Air, jeweils den zweiten Platz.



Der Eintritt ist bei allen ADC-Turnieren frei, Besucher sind herzlich willkommen. Informationen, Zeitplan, Starter- und Ergebnislisten finden Sie unter www.ankumer-dressur-club.de.



Ergebnisse im Überblick:



8 Dressurprüfung Kl.S*, Für 7-9 jährige Pferde: 1. Kira Wulferding (Wildeshausen), Bohemian Rhapsodie 2, 72.381%; 2. Kira Wulferding (Wildeshausen), Sardera S, 71.111%; 3. Michael Klimke (Münster), Lemony's Nicket, 70.635%; 4. Christoph Koschel (Hagen a.T.W.), Ballentines 10, 69.008%; 5. Florine Kienbaum (Lohmar), Dorincourt 4, 68.175%; 6. Briana Burgess (AUS/Münster), Sissi 769, 68.135%;



17 Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix de Dressage: 1. Johannes Augustin (Menslage), Donatella 63, 70.767%; 2. Bianca Kasselmann (Hagen a.T.W.), Wish Wonders, 69.300%; 3. Michelle Hagman (SWE/Lastrup), Royal Boy H, 68.567%; 3. Henri Ruoste (Finland), Puschkin 11, 68.567%; 5. Jana Kun (Aachen), Vanqueur, 68.433%; 6. Ilka-Kerstin Geiss (Mieste), Last-Minute 3, 68.233%;



11 Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges: 1. Marion Wiebusch (Unna), Renoir Marte'n, 70.044%; 2. Rainer Schwiebert (Kattendorf), Helenenhof's Catoo, 68.509%; 3. Philipp Ruwe (Hagen a.T.W.), Winston 398, 68.289%; 4. Tara Schneider (Düsseldorf), So Dark 2, 67.982%; 5. Sabine Rüben (Würselen), Christ 3, 67.412%; 5. Meike Schmidt (Lingen), Dancing Inwhite, 67.412%;



12 Dressurprüfung Kl. S** - Intermediaire I, Finale: 1. Marion Wiebusch (Unna), Renoir Marte'n, 69.825%; 2. Rainer Schwiebert (Kattendorf), Helenenhof's Catoo, 69.518%; 3. Marion Wiebusch (Unna), Hironimo 3, 67.237%; 4. Aaron Quinn (AUS/Hagen a.T.W.), Lumberjack 12, 66.798%; 5. Cathryn Rippelbeck (Hörstel), Fidelio 288, 65.570%; 6. Ruth Kleine Stüve (Garrel), Divinus Aurus, 65.351%;



18 Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix Special, Finale: 1. Johannes Augustin (Menslage), Donatella 63, 70.752%; 2. Bianca Kasselmann (Hagen a.T.W.), Wish Wonders, 70.490%; 3. Ilka-Kerstin Geiss (Mieste), Last-Minute 3, 70.065%; 4. Jana Kun (Aachen), Vanqueur, 69.052%; 5. Michelle Hagman (SWE/Lastrup), Royal Boy H, 68.203%; 6. Jana Kun (Aachen), Ballerina 262, 68.072%;



6/1 Dressurprüfung Kl.M*, Teilnehmer der Altersklasse REI: 1. Christoph Koschel (Hagen a.T.W.), Shakespeare 82, 70.404%; 2. Nicole Wego (Hagen a.T.W.), Duca di Maggio, 68.586%; 3. Annika Feldhaus (Hagen a.T.W.), Fürst Schufro, 68.030%; 4. Sebastian Schilpp (Kattendorf), Don Larino 3, 67.980%; 5. Kirsten Heek (Coesfeld), Wilco Blue, 67.929%; 6. Katharina Pickel (Langenhagen), Fulmer Feather Duster, 67.475%



6/2 Dressurprüfung Kl.M*, Teilnehmer der Altersklassen JUN & JR: 1. Kim Burschik (Iserlohn), Powerfee GB, 72.677%; 2. Ann-Sophie Lückert (Bad Zwischenahn), Fairmont 10, 70.051%; 3. Helena Ernst (Bottrop), Rose Magic 2, 68.636%; 4. Nane Grunwald (Bad Essen), Sülberg, 68.535%; 5. Nane Grunwald (Bad Essen), Solitaire 89, 67.727%; 6. Rika Wessels (Höltinghausen), Sir Dancer- S, 67.424%;



ADC Turniere Herbst 2016:

28.09.-02.10.2016

19.-23.10.2016

02.-06.11.2016

09.-13.11.2016