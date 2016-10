Rulle. Der Große Preis der Springreiter im Rahmen der Reitertage in Rulle bei Osnabrück brachte Exmeister Denis Nielsen den Sieg. Der mit 20.000 Euro dotierte Große Preis der Springreiter in Rulle brachte dem deutschen Meister des letzten Jahres, Denis Nielsen (Löningen), den Sieg. Der 26 Jahre alte Bereiter des Gestüts Sprehe setzte sich im Stechen auf der Westfalen-Stute Quintana überlegen mit fast zwei Sekunden Vorsprung gegenüber Frederick Troschke (Hagen) auf Finaretta durch. Beide waren im Stechen der Drei-Sterne-Prüfung mit vier Teilnehmern ohne Fehler geblieben. Dritte mit einem Abwurf wurde die deustche Rekordmeisterin Eva Bitter (Bad Essen) auf Perigueux, den vierten Platz belegte Mario Stevens (Molbergen) auf Banana Pancake (7 Strafpunkte). Als Prämie erhielt Nielsen 5.000 €. In Rulle beginnt inzwischen schon fast traditionsgemäß die Hallensaison von Deutschland.