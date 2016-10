(Foto: Kalle Frieler) Nach zwei Dänen trumpfte bei der Baltic Horse Show ein Springsportprofi aus den Niederlanden auf: Robert Vos. Der 43 Jahre alter Reiter aus dem niederländischen Wierden gewann mit dem schwedischen Wallach Carat die erste Qualifikation zum Großen Preis bei der Baltic Horse Show in Kiel vor Inga Czwalina (Fehmarn) mit der neunjährigen Stute Cuba Libre. Czwalina (39), im Juli Siegerin im Großen Preis von Rostock, anschließend: „Sie war eine Zeit lang verletzt ist auch erst in einigen Zwei-Sterne-Prüfungen gegangen, das war nun ihr erstes 1,50-Meter-Springen. Am Samstag geht sie nochmals im MVK Championat der Stadt Kiel und dann ist es auch gut.“