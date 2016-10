(Foto: Kalle Frieler) Den ersten deutschen Erfolg in einem der herausragenden Springen im Rahmen der Baltic Horse Show steuerte David Will (28) in der Kieler Ostseehalle bei. Der Musterschüler des früheren Bundestrainers Dietmar Gugler (Pfungstadt) gewann auf der 16-jährigen Franzosen-Stute Mic Mac du Tillard das "Championat von Kiel" und ein Preisgeld von 6.150 Euro. Der Bayer hatte die Crusing-Tochter Anfang 2014 übernommen, vorher war sie von der schwedischen Championatsreiterin Angelica Augustsson vorgestellt worden, die vor zwei Jahren jedoch nach Belgien wechselte.