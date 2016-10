Lexington/ USA. 32,262 Millionen Dollar Umsatz - 573 verkaufte Jährlinge - 56.304 Dollar Durchschnittspreis: Das waren nach einem fünftägigen Traber-Auktionsmarathon die Eckzahlen in Lexington/ Kentucky. Lexington erlebte eine Auktion der Rekorde. Der Muscle Hill-Sohn Tactical Landing erreichte einen Zuschlagspreis von 800.000 Dollar, der höchste Preis, der je für einen Traber-Jährling in Lexington bezahlt wurde. 56.304 Dollar Durchschnittspreis bedeuteten ebenfalls Rekord. Ein Zuwachs von 24,5 Prozent gegenüber dem Vorjahrsergebnis. Die Verknappung des Angebots bei gleichbleibender Nachfrage und ein außergewöhnliches Angebot an erstklassigen Jährlingen waren wohl die hauptsächlichen Ursachen des Erfolges. Einen nicht unwesentlichen Anteil am hervorragenden Verlauf der Auktion hatten internationale Käufer, insbesondere schwedische Interessenten. So kauften der schwedische Agent Robert Lindström für 1,087 Millionen Dollar, Ake Svanstedt für 817.000 Dollar und Reijo Liljendahl für 480.000 Dollar Pferde ein. Jimmy Takter legte für 12 Jährlinge insgesamt 2,090 Millionen Dollar an. Die Top 10-Verkäufe mit internationaler Beteiligung Jährling Geschl., Vaterpferd Preis Tactical Landing H v. Muscle Hill 800.000 $ Pro Beach H v. Pacer 450.000 $ Go To Hill H v. Muscle Hill 350.000 $ Ciao Dolce S v. Credit Winner 300.000 $ Tasmania H v. Muscle Hill 300.000 $ Redeeming Grace S v. Cantab Hall 285.000 $ Check Her Out S v. Credit Winner 260.000 $ Tae Kwon Deo H v. Muscle Hill 240.000 $ Brothers N Arms H v. Cantab Hall 230.000 $ Stylish Volo S v. Muscle Hill 220.000 $ Fünf Traber-Deckhengste erreichten einen Durchschnittspreis jenseits 50.000 Dollar Muscle Hill 114.385 $ 52 verkaufte Jährlinge Kadabra 82.091 $ 11 verkaufte Jährlinge Cantab Hall 67.680 $ 50 verkaufte Jährlinge Conway Hall 62.833 $ 6 verkaufte Jährlinge Credit Winner 59.842 $ 38 verkaufte Jährlinge Die Lexington Sale war gewiss ein guter Aufgalopp für die in fünf Wochen anstehende Harrisburg Sale, wo nach unseren Informationen auch mit deutschen und holländischen Interessenten zu rechnen sein könnte.