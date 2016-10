Weltcupspringen in Nordamerika: Calgary: Die US-Amerikanerin Jenni McAllister gewann auf Legis Touch the Sun in Calgary ein Weltcupspringen nach Stechen vor den Kanadiern Laura Jane Tidball auf Prim`de Lairaud und Christopher Surbey auf Chalacorada. Preisgeld für die Siegerin: 33.000 Kanadische Dollar. Christian Heineking (37) aus Mecklenburg-Vorpommern, der seit acht Jahren in Texas/ USA lebt, hatte auf Cluny im Normalumlauf zwei Abwürfe und blieb unplatziert. Washington: Lauren Hough (39) siegte auf der Stute Ohlala im Stechen des Weltcupspringens in Washington vor der früheren Team-Olympiasiegerin Laura Kraut (50), seit acht Jahren Lebenspartnerin des britischen Olympiasiegers Nick Skelton, auf dem Holsteiner Schimmel Confu. Dritter wurde der Weltranglisten-Dritte Kent Farrington auf Creedance. Die ersten sieben Plätze wurden von US-Reitern belegt. Siegprämie der mit 130.000 US-Dollar dotierten Prüfung: 32.500 USD. David Will (Pfungstadt) hatte wegen eines Abwurfs auf Cento du Rouet das Stechen verpasst und wurde Elfter (3.250 USD).