Lausanne. Der Team-Olympiadritte Christian Ahlmann (Marl) bleibt weiter Nummer 1 der Springreiter-Weltrangliste, an zweiter Position folgt der frühere Ranglisten-Erste Simon Delestre (Frankreich), Dritter ist der US-Amerikaner McLain Ward. In der Dressur dominieren auf den ersten drei Plätzen deutsche Reiterinnen. Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) löste an der Spitze Kristina Bröring-Sprehe (Dinklage) ab, auf dem dritten Platz folgt Dorothee Schneider (Framersheim), alle drei gehörten zur Gold-Equipe bei den Olympischen Spielen in Rio.

