Warendorf. Otto Becker (57) bleibt bis nach den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio Cheftrainer der deutschen Springreiter. Die Vertragsverlängerung mit Otto Becker (Albersloh) als Chefcoach der deutschen Springreiter gab Geschäftsführer Dr. Dennis Peiler in Warendorf bekannt. Dies sowie die weitere Trainerstruktur verkündete Peiler im Rahmen der Herbstsitzung des DOKR-Springausschusses. Neben dem früheren Mannschafts-Olympiasieger und Weltcupgewinner Becker, der außerdem 57 Nationen-Preise für Deutshcland ritt, besteht der Trainerstab bis 2020 aus Heinrich-Hermann Engemann (Porta Westfalica), Peter Teeuwen (Hanstedt) und Eberhard Seemann (Warendorf). Seit 2009 ist Mannschaftsolympiasieger Otto Becker für Training und Championatsbegleitung der deutschen Spitzenspringreiter verantwortlich. Mit ihm zusammen bleibt Heinrich-Hermann Engemann (57) weiterhin als Disziplintrainer im Amt und wird darüber hinaus den Job des Bundestrainers der U25-Reiter übernehmen. Damit soll diese Altersklasse eine noch stärkere Aufmerksamkeit erhalten als bisher. Ebenfalls darunter fällt auch die Betreuung der Perspektivgruppe Springen. Einen erweiterten Aufgabenbereich hat künftig Peter Teeuwen. Neben seinem Amt als Bundestrainer der Ponyspringreiter übernimmt er als Nachfolger von Markus Merschformann auch die Betreuung der Junioren (U18) und der Jungen Reiter (U21) sowie das Springtraining der Auszubildenden am DOKR-Bundesleistungszentrum. Dazu wird Teeuwen seinen Wohnsitz Richtung Warendorf verlegen und bisherige Funktionen, wie beispielsweise das Amt des Landestrainers im Landesverband Hannover, aufgeben. „Markus Merschformann hat in den vergangenen Jahren eine tolle Arbeit geleistet und viele Erfolge mit den Nachwuchsreitern feiern können. Künftig will er sich aber wieder vermehrt der eigenen Reiterei und seinem Betrieb widmen“, sagt Dr. Peiler. „Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir mit der neuen Trainerstruktur an die bisherigen Leistungen anknüpfen können.“ Eberhard Seemann bleibt wie bisher auch Bundestrainer der Altersklasse Children (U14) sowie der Sportsoldaten an der Bundeswehrsportschule in Warendorf. Außerdem kümmert er sich um die in Warendorf ansässigen Mitglieder der Perspektivgruppe.