Ankum. Beim Abreiten im Ankumer Dressur-Zentrum brach der Oldenburger Zuchthengst Diamond Star unter seiner Reiterin Anabel Balkenhol plötzlich zusammen und ging an den Folgen eines Aortarisses ein. Schwerer Schlag für Dressurreiterin Anabel Balkenhol (Rosendahl) und das Haupt- und Landgestüt Marbach. Am Donnerstag kurz vor 16 Uhr brach der 13-jährige Diamond Star, Landbeschäler am Gestüt Marbach, beim Abreiten zur St.Georgs-Prüfung plötzlich zusammen und ging wenige Minuten später ein. Anabel Balkenhol, die ständie Bereiterin des Hengstes: „Ich habe beim Abreiten auf einmal gemerkt, dass etwas nicht stimmt und bin sofort abgesprungen“, erklärte die verzweifelte Reiterin. Und weiter sagte sie: „Diamond Star war die ganze Zeit fit und fröhlich, auch beim Training, im Umgang und in der Box. Das ist mit Abstand das Schlimmste, was einem Reiter passieren kann.“



Der sofort verständigte Tierarzt stellte in Ankum den Tod des Hengstes fest. Nach einer anschließenden Obduktion in der Tierklinik, wurde ein Aorta-Abriss als Todesursache diagnostiziert.



Die Reiterin Anabel Balkenhol sowie Dr. Astrid von Velsen-Zerweck, Landoberstallmeisterin des Haupt- und Landgestüts Marbach, in dessen Besitz sich der Hengst befand, sind zutiefst bestürzt über den plötzlichen Tod von Diamond Star. Die Veranstalter sind sehr betroffen und fühlen mit der Reiterin, ihrem Team und den Eigentümern von Diamond Star.