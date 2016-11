Lausanne. Nach den Absagen aller bisherigen Kandidaten als Ausrichter der achten Weltreiterspiele seit 1990 wurde nun doch noch ein Ausrichter für die Mammutveranstaltung 2018 gefunden: Tryon im US-Staat North Carolina. Mit der Rekordzahl von acht nationalen Verbänden – darunter Russland, Marokko, Österreich, Ungarn, Australien und Schweden - als Kandidaten um die Ausrichtung der achten Weltreiterspiele 2018 seit 1990 in Stockholm begann alles, doch zuletzt blieb keiner übrig. Die meisten verzichteten aus finanziellen Gründen, ganz am Ende das kanadische Bromont, weil der Staat keine Garantiezusage abgab. Doch nun sprang das Reitsportzentrum Tyron im US-Staat North Carolina in die Bresche zur Freude des Weltverbandes (FEI), der finanziell am meisten von solchen Veranstaltungen profitiert. Austragungszeit: 10. bis 23. September 2018. "Angesichts des engen Zeitrahmens von weniger als zwei Jahren bis zum Event war die vorhandene Infrakstruktur ein ausschlaggebender Faktor im Auswahlprozess. Das Veranstalterteam hat eine beeindruckende Bewerbung eingereicht, und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir fantastische Weltreiterspiele mit Top-Sport und einer Rekordteilnehmerzahl an Nationen sehen werden", ließ sich FEI-Präsident Ingmar de Vos (Belgien) vernehmen. Das internationale Reitsportzentrum Tryon bietet mit 1.200 permanenten Boxen, zwölf Reitplätzen inklusive einem 12.000 Zuschauer fassenden Fluchtlichtstadion und einem überdachten Stadion für 5.000 Besucher, einer championatswürdigen Geländestrecke für Vielseitigkeit und Fahren sowie einem mehrere hundert Meilen umfassenden Reitwegenetz für die Distanzreiter ideale Bedingungen für alle acht Reitsportdisziplinen. Eine moderne Pferdeklinik befindet sich derzeit im Bau.