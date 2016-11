Doha. Erstmals gewann der Schwede Rolf-Göran Bengtsson die Gesamtwertung der Global Champions Tour. Schwedens Reiter-Heros, der 2011 in Madrid als Erster für sein Land den Europatitel gewann, siegte beim Finale der Tour in Doha auf dem 17-jährigen Holsteiner Hengst Casall auch noch im abschließenden Großen Preis vor den deutschen Team-Olympiadritten Daniel Deußer (Mechelen) auf First Class und Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen) auf Fibonacci. Janne-Friederike Meyer (Pinneberg) wurde auf Goja Sechste, Christian Ahlmann (Marl) auf Taloubet Z Siebter, sieben Reiter hatten das Stechen im mehr als halbleeren Stadion des Emirats erreicht. Da Edwina Tops-Alexander (Australien) auf Lintea Tequila im ersten Umlauf zwei Abwürfe hatte, war Bengtsson vorzeitig bereits Global-Tour-Sieger, da er nach Punkten nicht mehr eingeholt werden konnte. Der Skandinavier kam auf 272,00 Punkte, Tops-Alexander auf 267,0. Insgesamt kassierte Bengtsson auf der diesjährigen Global-Tour 504.127 Euro, etwas mehr aufs Konto holte nur der Franzose Simon Delestre, nämlich 542.961 €. Dritter der Gesamtwertung wurde Christian Ahlmann (232 Zähler), er brachte es auf 337.116 Euro an Prämien.