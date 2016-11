Münster-Handorf. Ingrid Klimke im Auftrag für Kinder. Am kommenden Samstag in Münster-Handorf findet ein Symposium u.a. zusammen mit Fußball-Nationalspieler Mario Götze statt. Beim 1. "Ingrid Klimke Symposium" am kommenden Samstag (12.11.2016) im westfälischem Pferdezentrum präsentiert sich auch das Kinderhilfswerk Plan International. Seit 2015 ist Ingrid Klimke Botschafterin von Plans Sportinitiative „Kinder brauchen Fans!“. Gemeinsam mit weiteren prominenten Sportlerinnen und Sportlern wie Fußball-Weltmeister Mario Götze, 100-Meter-Sprinterin Tatjana Pinto oder Rodel-Olympiasieger Felix Loch ruft sie zur Unterstützung von Kindern in Entwicklungsländern auf.

Um auf die Bedürfnisse der Mädchen und Jungen aufmerksam zu machen, widmete sie ihre Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio ihrem Patenkind Salma Ally aus Tansania. Ingrid Klimke: „Für mich ist dieses Engagement eine Herzensangelegenheit. Ich selbst habe zwei Kinder und weiß, wie wichtig es ist, sie zu fördern und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Genau das macht Plan. Durch die vielen Selbsthilfeprojekte in mehr als 50 Ländern auf der ganzen Welt bekommen die Kinder die Unterstützung, die sie für eine sichere Zukunft benötigen.“ Weitere Informationen zum Engagement von Ingrid Klimke: https://www.plan.de/unsere-unterstuetzer/prominente-unterstuetzer/ingrid-klimke.html