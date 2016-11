Warendorf. Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung (Horb) wird im Rahmen des CHI in der Stuttgarter Schleyerhalle (17. bis 20. November) mit dem Ehrentitel „Reitmeister“ ausgezeichnet. Eine hohe Auszeichnung wartet auf den zweimaligen Olympiasieger Michael Jung. Im Rahmen der Hallenvielseitigkeit am 16. November bei den German Masters in Stuttgart wird die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) dem Pferdewirtschaftsmeister und „Frontmann“ der deutschen Vielseitigkeit den Ehrentitel des Reitmeisters verleihen. Michael Jung heißt nicht nur so, der 34-Jährige ist auch der bei weitem jüngste Ausbilder und Reiter, dem die hohe Ehre zuteil wird. „Bei der Verleihung geht es aber nicht nur um die Erfolge im Sattel“, erklärt Thies Kaspareit, Leiter der FN-Abteilung Ausbildung und Wissenschaft, auch wenn die Sammlung Jungs an Medaillen und Titeln mehr als beeindruckend ist. So wird der Titel „Reitmeister“ auf Vorschlag der FN oder einer ihrer Mitgliedsverbände für herausragende Leistungen im Sattel, langjährige herausragende Ergebnisse als Ausbilder von Spitzenreitern und -pferden sowie nachahmenswertes Engagement für den Reitsport verliehen. Durch Michael Jung erhöht sich die Zahl der noch lebenden Reitmeister in Deutschland auf 24, daneben gibt es fünf Fahr- und ebenso viele Voltigiermeister. Zuletzt wurden vor vier Jahren Achaz von Buchwaldt (Hamburg) und Jungs Teamkollegin Ingrid Klimke (Münster) mit dem Titel „Reitmeister“ ausgezeichnet. ================================================================ Auf fast wundersame Weise wurde die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten, Isabell Werth (Rheinberg), noch nicht zur „Reitmeisterin“ geschlagen – und wie kaum eine andere oder andere hätte sie diesen Ehrentitel längst verdient… DL