Anabel Balkenhol (44) aus Rosendahl, 2010 Team-Dritte bei den Weltreiterspielen in Kentucky und im letzten Jahr Derbysiegerin in Hamburg, gewann auf dem neunjährigen Trakehner-Hengst Heuberger von Imperio in der Münchner Olympiahalle mit 71,020 Prozentpunkten den Grand Prix der Kür-Tour vor dem Neu-Münchner Hendrik Lochthowe (37) auf dem holländischen Hengst Meggle`s Boston (69,9) und Victoria Michaelke (Isen) auf dem Oldenburger Wallach Dance On OLD (67,920). (Foto: Kalle Frieler)