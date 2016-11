… von Martin Richenhagen: „Trump ist ein Populist und hat die politische Kultur auf das niedrigste Niveau aller Zeiten gebracht“ in einem Beitrag im Juli diesen Jahres in der FAZ, und nun meinte er u.a. in der Gesprächsrunde des ZDF bei Maybrit Illner (51) am Donnerstagabend, weder der zum US-Präsididenten gewählte Donald Trump noch Wahlverliererin Hillary Clinton seien für das Amt geeignet. Trump sei kein Mann der Wirtschaft, obwohl er es behauptet. (Martin Richenhagen, 64, wohnt im Atlanta-Vorort Duluth/ USA, Rheinländer, ehemaliger Oberstudienrat für Französisch, Religion und Philosophie, ist seit zwölf Jahren Vorstandsvorsitzender des Landmaschinen-Konzerns AGCO mit 16.000 Mitarbeitern, Hobby-Züchter von Dressurpferden, internationaler Dressurrichter und war bei den Olympischen Spielen 2008 in Hongkong Teamchef der deutschen Dressur-Equipe)