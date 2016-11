(Foto: Kalle Frieler)

Sechsmal war er Zweiter - nun gewann der in der Welt einmalige Sattelstilist Marcus Ehning (42) die von Paul Schockemöhle initiierte "Riders Tour" von Deutschland. In der Münchner Olympiahalle genügte dem viermaligen Europameister, dreimaligen Weltcupgewinner und Mannschafts-Olympiasieger von 2000 in Sydney im Großen Preis auf der zehnjährigen Stute Cristy ein Sechster Platz zum Gewinn des 120.000 Euro teuren Maserati-Automobils. Ehning lag am Ende der Serie von sechs Großen Preisen mit 61 Punkten vor Andre Tthieme (Plau am See) mit 52 und Philip Rüping( Mühlen) mit 43 Zählern. Was vielleicht inzwischen in Vergessenheit geriet, die vom Niederländer Jan Tops so ausgezeichnet funktionierende Global Chamüpions Tour ist nichts anders als die von Paul Schockemöhle abgekupferte Idee der Riders Tour.

Die Sieger der Riders Tour ab 2001 bis 2015

2 001 bis 2003: Ludger Beerbaum

2004/ 2005: Meredith Michaels-Beerbaum

2006: Thomas Frühmann

2007: Meredith Michaels-Beerbaum

2008: Carsten-Otto Nagel

2009: Ludger Beerbaum

2010: Denis Lynch

2011: Ludger Beerbaum

2012: Luciana Diniz

2013: Carsten-Otto Nagel

2014: Holger Wulschner

2015: Janne Friederike Meyer