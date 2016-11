Nicolas Wettstein auf Onzieme regelrecht umzingelt von Gratulanten und Sponsoren, Gewinner der Indoor-Vielseitigkeit in der Schleyerhalle, was ihm eine Urlaubsreise als Preis einbrachte. Wettstein, wohnhaft in Genf, ausgestattet mit Pässen aus der Schweiz, Frankreich und Ekuador, startete bei Olympia in Rio glücklos für Ekuador, ging aber in die Annalen des südamerikanischen Landes als erster Teilnehmer bei Olympia in der Vielseitigkeit ein.

(Foto: Offz)

Am Eröffnungsabend des traditionellen Internationalen Reit- und Fahrturniers (CHI) in der Stuttgarter Schleyerhalle gewann der für Ekuador startende fünfsprachige Eidgenosse Nicolas Wettstein (35) – schweizer-deutsch, deutsch, französisch, englisch und spanisch - auf Onzieme die Vielseitigkeitsprüfung vor 8.000 Zuschauern im vollbesetzten Rund. 34 Hundertstelsekunden Sekunden fehlten dem dreimaligen Olympiasieger Michael Jung (Horb) auf Rocana als Zweitem zum achten Erfolg in diesem Wettbewerb. Doch anschließend wurde er dennoch groß gefeiert: Der 34 Jahre alte Allrounder im Sattel erhielt als bisher Jüngster den Ehrentitel „Reitmeister“ verliehen.

Bisherige Reitmeister

Verleihung

Balkenhol, Klaus 19.11.2011

Boldt, Harry 12.03.1989

Buchwaldt, Achaz von 20.05.2012

Giebmanns, Karl-Heinz 05.12.1996

Heyser, Georg Otto 15.02.2009

Hinnemann, Johann 05.12.1996

Huck, Karsten 19.02.2006

Jung, Michael 16.11.2016

Karsten, Horst 12.03.1989

Keller, Dolf-Dietram 01/1999

Köhler, Horst 12.11.2000

Krech, Dagmar 15.03.1992

Kuckluck, Herbert 07.06.1990

Lammers, Heinz 01.05.1989

Lange, Udo 05.12.1996

Ligges, Fritz + 01.1990

Klimke, Ingrid 15.01.2012

Merkel, Lutz 12.03.1989

Meyer, Herbert 12.03.1989

Müller, Wolfgang 01/1999

Neindorff von, Egon + 03.12.1994

Peilicke, Siegfried + 12.10.2002

Plewa, Martin 15.11.2006

Rehbein, Herbert + 24.11.1994

Schmidt, Hubertus 26.09.2004

Schmidtke, Robert + 06.12.1986

Schulten-Baumer, Uwe Dr. + 28.08.2005

Schultheis, Willi + 25.02.1975

Theodorescu George + 28.08.2005

Tempelmann, Fritz + 07.12.1984

Durch Prüfung

Bemelmans, Jan 08.12.1989

Festerling, Günther 30.04.1964

Hansen, Theo + 30.04.1964

Streng, Karl-Heinz 08.12.1989

Bisherige Fahrmeister

Verleihung

Duen, Bernhard 28.09.1994

Freund, Michael 16.09.2004

Meier, Ewald 30.01.1998

Prüfung

Groß, Dieter 18.10.1983

Müller, Rolf 18.10.1983

Bisherige Voltigiermeister

Verleihung

Hartl, Alexander 15.08.2009

Schwarzmann, Helma 23.10.2009

Strübel, Hanne 22.05.2011

Vorberg, Kai 10.07.2016

Werhahn, Agnes 21.07.2009