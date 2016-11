(Foto: Kalle Frieler)

Ijsbrand Chardon (55) - der Moment hält die ganze Spannung des niederländischen Vierspännerfahrers um Weltcuppunkte in der Stuttgarter Schleyerhalle eindrucksvoll fest und das bei seinem Erfolg gegen Weltmeister Boyd Exell aus Australien, dem er den dritten Sieg hintereinander in der Schwabenmetropole am Neckar vermasselte. Und als Preisgeld gab es auch noch 5.500 Euro für den ersten Platz vor 8.000 Zuschauern.