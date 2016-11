Eindhoven. Zu den vom Verlag BCM des Pferdejahrbuchs „L`Annee Hippique“ beim Turnier in Genf im nächsten Monat ausgezeichneten Reitern und Veranstaltern gehören zwei deutsche Aktive und Aachen als Veranstalter. Die in Genf im Rahmen des Internationalen Springreiterturniers (8. bis 11. Dezember) gewählten Gewinner des alljährlichen Ehrenpreises des Pferdejahrbuchs „L`Annee Hippique“ von BCM mit Sitz in Eindhoven/ Niederlande sind im Springreiten der Weltranglisten-Erste und Team-Olympiadritte Christian Ahlmann (Marl), in der Dressur die seit Jahren von Reitmeister Johann Hinnemann (Voerde) trainierte Olympiastarterin Judy Reynolds (Irland), in der Vielseitigkeit Mannschafts-Olympiasiegerin in London, Doppelweltmeisterin 2014 und Team-Olympiazweite von Rio Sandra Auffarth (Ganderkesee) sowie erstmals im Fahren Weltmeister Boy Exell (Australien). Als beste Veranstalter ausgezeichnet werden im Springen das Hallenturnier Genf, Badminton/ Großbritannien mit seinem Vielseitigkeitsturnier und Aachen als Bestorganisator in Dressur und Fahren, im Gebäude des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV) fehlen inzwischen schier die Wände, um die vielen Urkunden für diese speziellen Auszeichnungen unterzubringen… Aufgerufen zur Wahl – auch im Fahren - waren die Leser des seit über 25 Jahre erscheinenden Jahrbuchs und vom Unternehmen BCM herausgegebenen Jahrbuchs „L`Annee Hippique“ sowie die Leser des ebenfalls bei BCM erscheinenden Fachmagazins „Horse International“, außerdem die Mitglieder der einzelnen Internationalen Reiter- und Fahrerverbände. Best Riders/Driver of 2016 Jumping: Christian Ahlmann (GER) Dressage: Judy Reynolds (IRL) Eventing: Sandra Auffarth (GER) Driving: Boyd Exell (AUS) Best Events of 2016 Jumping: CHI Geneva (SUI) Dressage: CHIO Aachen (GER) Eventing: CCI Badminton (GBR) Driving: CHIO Aachen (GER)