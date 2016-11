(Foto: Kalle Frieler) Wenn er als Pferd könnte, würde er sicher mit seiner Reiterin Inessa Merkulova (52) erfreut mitlachen - nach den Erfolgen beim Turnier in Oldenburg. Die augenblicklich beste russische Dressurreiterin aus Moskau gewann auf dem zwölfjährigen Wallach Mister X nach dem Grand Prix auch die Kür, in der Prüfung mit den höchsten Schwierigkeitsgraden in Einklang mit der selbst gewählten Musik mit der Wertnote 81,525 überlegen vor Pferdewirtschaftsmeister Jan-Dirk Gießelmann (Barver bei Diepholz) auf Real Dancer (75,225) und der gebürtigen Düsseldorferin Bernadette Brune (Westerstede) auf Spirit of the Age (74,55).