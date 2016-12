Essen. „Passepartout“ – das ist der Titel der Hop-Top-Schau bei der anstehenden Pferdemesse „EQUITANA“ in Essen. Die Kindheit, die erste Liebe, die schönste Reise des Lebens – dahinter stecken Geschichten, Begegnungen und Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben. „Passepartout“, die neue HOP TOP Show der EQUITANA, erzählt von ihnen als Bilderrahmen des Lebens. Die Gala ist der Show-Höhepunkt jeder EQUITANA und alle zwei Jahre ein Garant für unvergessliche Bilder. Im März bringt die neue Produktion „Passepartout“ dafür wieder die Besten der internationalen Szene zusammen – für nur vier Vorstellungen, das macht die HOP TOP Show so einzigartig. „Passepartout“ verspricht ein furioses Spektakel aus reiterlicher Klasse, atemberaubender Show und dem poetischen Miteinander von Mensch und Pferd. Ab dem 18. März zeichnet „Passepartout“ ihre vertrauensvolle und intensive Beziehung nach, zeigt feinste Kommunikation mit kaum sichtbaren Signalen und überrascht mit neuen und ungewöhnlichen Ideen. Wie im Leben dauert jede Sequenz nur eine kurze Weile, doch Begeisterung und Erinnerung bleiben. Die großen Stars der Szene feierten auf der EQUITANA ihre Showpremiere oder gehören seit vielen Jahren zu den regelmäßigen Gästen der HOP TOP Show. Lorenzo, Frédéric Pignon, Santi Serra, Alizée Froment oder die Brüsewitz-Brüder begeisterten die Zuschauer der vergangenen Veranstaltungen mit ihrem Können und setzten mit ihren Showbildern Standards für die gesamte Showbranche. Wer dabei sein will, wenn Stars und Newcomer an nur vier Abenden die Messlatte für die nächsten Jahre hoch setzen, sollte sich rechtzeitig Tickets sichern. Premiere feiert die HOP TOP Show am Samstag, 18. März. Drei weitere Auftritte folgen am 22., 24. und 25. März. Tickets unter www.hop-top-show.com oder www.equitana.com. EQUITANA 2017: HOP TOP SHOW "Passepartout" Samstag, 18. März 2017, 20:00 Uhr Mittwoch, 22. März 2017, 20:00 Uhr Freitag, 24. März 2017, 20:00 Uhr Samstag, 25. März 2017, 20:00 Uhr Messegelände Essen, Halle 6 Tickets unter www.equitana.com