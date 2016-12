Essen. Am 23. März 2017 präsentiert sich Pat Parelli nach 2011 und 2013 zum dritten Mal mit einer eigenen Abendshow auf der Pferdemesse EQUITANA in Essen. Erstmalig gibt es für alle Fans und Freunde des weltweit weltweit gefeierten Horsemanship-Trainers die Gelegenheit, mit dem eigenen Pferd in die Show zu kommen. Seit Beginn seiner Karriere 1982 hat Pat Parelli Tausende von Reitern geprägt, Anerkennung durch internationale Reitsportgrößen gefunden und seine Idee vom behutsamen und respektvollen Umgang mit Pferden um die ganze Welt getragen. Sein Ausbildungskonzept, das Parelli Natural Horsemanship (PNH), ist inzwischen eines der bekanntesten und erfolgreichsten Ausbildungskonzepte seiner Art. Die Methode funktioniert als eine Grundlagen-Ausbildung, auf der jeder Reiter individuell aufbauen kann. Das Fundament bei der Arbeit mit dem Pferd bilden Respekt, Vertrauen und Kommunikation. Pferderasse, Alter und Reitweise spielen für Parelli keine Rolle. Kontinuierliche Weiterbildung hingegen schon. Gemeinsam mit seiner Frau Linda passt Pat Parelli sein Programm fortlaufend an die neusten Erkenntnisse zum Umgang mit Pferden an. Zwei Stunden Parelli pur: Ganz nah an der Praxis Wie gibt man Pferden mehr Sicherheit und Vertrauen und steigert die Leistungsbereitschaft – ob im Freizeitbereich oder für den Wettkampf? Am Abend des 23. März präsentiert Pat Parelli auf der Weltmesse des Pferdesports im großen Ring der Halle 6 Eindrücke seiner Arbeitsweise und zeigt mit praktischen Beispielen mögliche Lösungswege für bestehende Probleme auf. Für eine Teilnahme bei PAT PARELLI live können sich 2017 erstmals alle Freunde des Parelli Natural Horsemanship mit ihrem eigenen Pferd bewerben. Informationen zur Bewerbungsverfahren gibt es auf der Website der EQUITANA unter www.equitana.com Nach dem großen Erfolg der Parelli Abendshows 2011 und 2013 empfiehlt es sich, sich die Tickets rechtzeitig zu sichern. Tickets für PAT PARELLI live gibt es ab 29 Euro (ermäßigt ab 25 Euro) im EQUITANA-Ticketshop unter www.equitana.com.

PAT PARELLI live 2017

Donnerstag, 23. März 2017, 20:00 Uhr

Messegelände Essen, Halle 6

www.equitana.com