London. Zum Abschluß des traditionellen internationalen Weihnachtsturniers in der Londoner Olympiahalle gewann der 35 Jahre alte Daniel Deußer (Mechelen) den mit 110.000 Euro dotierten Großen Preis. Im Stechen um die 27.500 Euro-Siegprämie schlug der zweimalige deutsche Meister im Sattel der zwölfjährigen Stute Equita van T Zorgvliet die ebenfalls fehlerfreie Australierin Edwina Tops-Alexander (42) auf California um 2,75 Sekunden. Mit je einem Abwurf in der Entscheidung belegten Scott Brash (Großbritannien) auf Hello Guv`nor und Steve Guerdat (Schweiz) auf Corbinian die nächsten Plätze, dahinter platzierten sich noch nach Stechen Marcus Ehning (Borken) auf Gin Chin (8 Strafpunkte) und die US-Amerikanerin Laura Kraut auf Cavalia (12).