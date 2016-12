Warendorf. Dressur-Bundestrainerin Monica Theodorescu hat das von den Eltern geerbte Gestüt Lindenhof in Füchtorf bei Warendorf verkauft und siedelt ihre Pferde zum 1. Februar 2017 an das Bundesleistungszentrum (BLZ) in Warendorf um. 1978 hatten die renommierten Pferdeleute Inge und George Theodorescu das Gestüt Lindenhof in Füchtorf in der Nähe von Warendorf übernommen, wo die frühere Team-Olympiasiegerin, Weltcupgewinnerin und Mannschafts-Weltmeisterin mit den Eltern in den vergangenen Jahren zahlreiche junge Pferde und Reiter trainierte und auf den internationalen Spitzensport vorbereitete. Dank der örtlichen Nähe zu Warendorf konnte Monica Theodorescu auch bisher schon viele Lehrgänge und Seminare am Bundesleistungszentrum leiten. Da ihre Pferde künftig aber auch in den Stallungen des BLZ untergebracht sind, wird Deutschlands erste weibliche Bundestrainerin im Turniersport nun durchaus täglich auf der Anlage sein. Dort wird sie vorrangig die Kaderreiter beim Training und bei der Ausbildung ihrer Pferde unterstützen. Vorerst werden sie und ihr Mann in Füchtorf weiter wohnen. Damit sind nun zusammen mit mit Monica Theodorescu (Dressur), Julia Krajewski, Fritz Lutter, Frank Ostholt (alle Vielseitigkeit), Peter Teeuwen und Eberhard Seemann (beide Springen im Nachwuchsbereich) sechs Bundestrainer der Olympischen Disziplinen direkt am BLZ in Warendorf stationiert. Hinzu kommen Ulla Ramge und Kai Vorberg für die Disziplin Voltigieren.