Bildreporter "Kirsche" - Werner Kirschstein (Foto: HP Viemann) Olfen. Im Alter von 67 Jahren starb in einem Heim in Olfen am 24.Dezember der vor allem in Reiterkreisen bekannte frühere Sportjournalist Werner Richard Kirschstein, bekannt als „Kirsche“. Bis zu seinem vorzeitigen Eintritt ins Rentnerleben arbeitete er 35 Jahre für Bild-Sport, zuletzt in Essen. „Kirsche“ berichtete in erster Linie über Turniersport, u.a. von Weltcup-Finals, Welt- und Europameisterschaften, nationalen Titelkämpfen, großen Turnieren wie Aachen, und einmal von Olympia in Seoul 1988. Sein Herz schlug aber auch für Fußball und Tischtennis, er engagierte sich auch gerne und stark im örtlichen Brauchtum, so war er z.B. Schützenkönig in Schermbeck. Für seine Verdienste um den deutschen Reitsport hatte ihn die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) mit dem Deutschen Reiterkreuz in Silber ausgezeichnet.