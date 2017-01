Ankum. Auf Wunsch verschiedener Leser die Verkaufszahlen der letzten PSI-Auktion von Ulli Kasselmann und Paul Schockemöhle in Ankum als Zahlenspiegel: Verkaufserlöse XXXVII P.S.I. Auktion 2016 Kat.Nr. Name 1. 25 Revenant 1.100.000,00 2. 45 Bareno 600.000,00 3. 26 Ferrari 1.500.000,00 4. 28 Stakkatan 900.000,00 5. 22 For Emotion 550.000,00 6. 29 Chactano 300.000,00 7. 19 Deep Impact 370.000,00 8. 49 Chaccalanda 500.000,00 9. 1 Santa Maria 300.000,00 10. 36 Conthacco 240.000,00 11. 12 Facility 300.000,00 12. 52 Chaconeta 960.000,00 13. 7 Schatztruhe 220.000,00 14. 48 Diathago 670.000,00 15. 15 Toskira 280.000,00 16. 34 Semeli 530.000,00 17. 24 Tout le Monde 210.000,00 18. 44 Charlene 220.000,00 19. 18 Zara K 200.000,00 20. 43 Latinus Z 700.000,00 21. 2 Dr. Sambuco 200.000,00 22. 41 Carblue 330.000,00 23. 3 Bordolino 140.000,00 24. 50 Chaccarino 190.000,00 25. 4 Seine Toska 70.000,00 26. 27 Charinua 320.000,00 27. 5 Temple Road 80.000,00 28. 31 Chaspara 260.000,00 29. 8 Bellamy 70.000,00 30. 32 Carielle 220.000,00 31. 10 Feine Schufro 120.000,00 32. 30 Di Pleasure 600.000,00 33. 11 Spotify 80.000,00 34. 46 Vecario PS 250.000,00 35. 51 Concolue 320.000,00 36. 23 Equitares 150.000,00 37. 40 Chacclait 300.000,00 38. 13 Salinas 120.000,00 39. 37 Centadula 470.000,00 40. 14 Belmore 266.000,00 41. 47 Cartobet 90.000,00 42. 16 Bacary 90.000,00 43. 42 Conthaca 270.000 44. 17 Dezzy Time 100.000,00 45. 33 Verdi H 230.000,00 46. 20 Zaubermaus 130.000,00 47. 38 Chaginue 255.000,00 48. 21 Lord Snow 130.000,00















Springpferde 9.725.000,00 Dressurpferde 6.776.000,00 Durchschnitt Springpferde 405.208,33 Durchschnitt Dressurpferde 282.333,33 Durchschnitt gesamt 336.755,10 Gesamt 16.501.000,00