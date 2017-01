(Foto: Kalle Frieler) Andre Thieme (41) aus Plau am See gewann auf seinem eigenen zwölfjährigen Holsteiner Schimmel-Wallach Conthendrix von Contrendro in Neustadt/ Dosse ein Springen um Weltcuppunkte. Thieme besitzt das Goldene Reiterabzeichen in Dressur und Springen, wurde in Hamburg Sieger in den Spring-Derbys 2007, 2008 und 2011 und wird auch der "Million Dollar Man" genannt, weil er 2011 in Saugerties/ New York und 2014 in Ocala/ Florida jeweils den dort über eine Million US-Dollar ausgeschriebenen Großen Preis für sich entschied.