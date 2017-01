Warendorf/ Wassenberg. Die wichtigsten Turniersportveranstaltungen des Jahres 2017 in Deutschland, dazu weiter die Weltcupfinals in Springen und Dressur in Omaha/ USA, im Fahren in Göteborg und die Europameisterschaften in Springen, Dressur, Vierspännerfahren und Para-Dressur in Göteborg. JANUAR Weltcupturnier in Leipzig vom 20. bis 22. Januar Informationen: http://engarde.de/start/ Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter vom 26. bis 27. Januar in Verden

Informationen: www.ver-dinale.de FEBRUAR Weltcup-Finale Fahren vom 22. bis 26. Februar in Göteborg/SWE

Informationen: http://www.gothenburghorseshow.com/ MÄRZ Weltcup-Finale Voltigieren vom 2. bis 5. März in Dortmund

Informationen: www.reitturnier-dortmund.de Deutsches Hallenchampionat der Springreiter/HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter vom 16. bis 19. März in Braunschweig

Informationen: www.loewenclassics.com Weltcup-Finale Springen/Dressur vom 27. März bis 2. April in Omaha/USA

Informationen: www.omahaworldcup2017.com APRIL Championat der Berufsreiter Springen vom 6. bis 9. April in Bad Oeynhausen

Informationen: www.rv-badoeynhausen.de Bundesvierkampf/Bundesnachwuchsvierkampf vom 22. bis 23. April in Ansbach

Informationen:www.pferdezentrum-franken.de/ Championat der Berufsreiter Dressur vom 24. bis 30. April in Unna-Massener Heide

Informationen: www.reitsportzentrum-massener-heide.de „Horses and Dreams“ in Hagen am Teutoburger Wald vom 26.April bis 1. Mai Informationen: http://www.horses-and-dreams.de/ MAI Maimarktturnier mit Para-Nationenpreis (CPEDIO) vom 1. bis 5. Mai in Mannheim

Informationen: www.maimarkt-turnier-mannheim.de Championat der Berufsreiter Vielseitigkeit und Preis der Besten Pony Vielseitigkeit vom 11. bis 14. Mai in Marbach

Informationen: www.eventing-marbach.de Preis der Besten Vielseitigkeit vom 18. bis 21. Mai in Everswinkel

Informationen: www.ponyhof-georgenbruch.de Preis der Besten Dressur/Springen/Voltigieren vom 19. bis 21. Mai in Warendorf

Informationen: www.preis-der-besten.de JUNI Deutsche Meisterschaft Springen/Dressur vom 8. bis 11. Juni in Balve

Weitere Informationen: www.balve-optimum.de Deutsche Jugendmeisterschaft Vielseitigkeit vom 8. bis 11. Juni in Kreuth

Informationen: www.gut-matheshof.de „Future Champions“ mit Nationen-Preisen in Hagen am Teutoburger Wald vom 14. bis 18.Juni Informationen: http://future-champions.de/event/future-champions/index.html Deutsche Meisterschaft Vielseitigkeit vom 15. bis 18. Juni in Luhmühlen

Informationen: www.luhmuehlen.de Deutsche Meisterschaft Para-Dressur vom 15. bis 18. Juni in Gestüt Bonhomme/Werder

Informationen unter www.gestuet-bonhomme.de Deutsche Meisterschaften der Vierspänner vom 22. bis 25. Juni in Riesenbeck

Informationen: www.riesenbeck-international.com/ Goldene Schärpe (Ponys) vom 23. bis 25. Juni in Überherrn

Informationen: www.psc-linslerhof.de JULI Deutsche Meisterschaften der Ponyfahrer vom 29. Juni bis 2. Juli in Schwaiganger

Informationen: www.turniergemeinschaft-schwaiganger.de Goldene Schärpe (Pferde) vom 29. Juni bis 2. Juli in Westerstede

Informationen: www.ammerlaender-reitclub.de/ Deutsche Meisterschaft der Zweispänner sowie DM der Para-Fahrer vom 7. bis 9. Juli in München-Riem

Informationen: www.fahrsport-in-riem.de CHIO von Deutschland vom 14. bis 23. Juli in Aachen

Informationen: www.chio-aachen.de Europameisterschaft Vielseitigkeit Junioren/Junge Reiter vom 19. bis 23. Juli in Millstreet/IRL

Informationen: www.millstreet.horse/ Deutsche Meisterschaft der Einspänner vom 18. bis 23. Juli in Rastede

Informationen: www.oldenburger-landesturnier.de/ Europameisterschaft Pony Springen/Dressur/Vielseitigkeit vom 25. bis 30. Juli in Kaposvar/HUN

Informationen: www.lovasakademia.hu Bundesnachwuchschampionat Vielseitigkeit vom 28. bis 30. Juli in Warendorf

Informationen: www.pferd-aktuell.de/bundesnachwuchschampionat AUGUST Europameisterschaft Voltigieren Senioren/Weltmeisterschaften Voltigieren Junioren vom 2. bis 6. August in Ebreichsdorf/AUT

Informationen: www.vaulting2017.com Deutsche Jugendmeisterschaften Fahren und Bundesnachwuchschampionat Fahren vom 3. bis 6. August in Bösdorf

Informationen: www.boesdorf-raetzlingen.de Weltmeisterschaft Junger Dressurpferde vom 3. bis 5. August in Ermelo/NED

Informationen: www.ermeloyh.com Europameisterschaft Springen Junioren/Junge Reiter/Children vom 8. bis 13. August in Samorin/SVK

Informationen: www.hippoarenasamorin.eu Europameisterschaften Dressur Junioren/Junge Reiter/Children vom 8. bis 13. August in Roosendaal/NED

Weltmeisterschaften der Ponyfahrer (1-2-4) vom 15. bis 20. August in Minden

Weitere Informationen: www.gewe-fahrturnier.de Europameisterschaften Vielseitigkeit vom 17. bis 20. August in Strzegom/POL

Informationen: www.strzegom2017.pl Bundeschampionat Deutsches Fahrpony/Schweres Warmblut vom 18. bis 20. August in Moritzburg

Informationen: www.pferde-sachsen-thueringen.de Europameisterschaften Distanzreiten Senioren und Weltmeisterschaften Junger Distanzpferde vom 17. bis 19. August in Brüssel/BEL

Informationen: https://inside.fei.org/fei/disc/endurance/main-events Europameisterschaften der Vierspänner Fahrer/Springen/Dressur/Para-Dressur vom 22. bis 27. August in Göteborg/SWE

Informationen: www.gothenburg2017.com Deutsche Meisterschaft Voltigieren Senioren vom 24. bis 27. August in Verden

Informationen: www.verden-turnier.de SEPTEMBER U25-Europameisterschaft Dressur vom 30. August bis 3. September in Lamprechtshausen (AUT)

Informationen: www.sportpferde-salzburg.com oder www.horsedeluxe.at DKB-Bundeschampionate vom 30. August bis 3. September in Warendorf

Informationen: www.dkb-bundeschampionate.de Deutsche Jugendmeisterschaften Springen/Dressur/Voltigieren vom 8. bis 10. September in Aachen

Informationen: www.djm2017.de Deutsche Meisterschaft Vielseitigkeit (Pony) vom 15. bis 17. September in Hohenberg-Krusemark

Informationen: www.pferdesport-krusemark.de Weltmeisterschaften der Zweispänner vom 20. bis 24. September in Lipica/SLO

Informationen: www.lipica.org Weltmeisterschaft Junger Springpferde vom 21. bis 24. September in Lanaken/BEL

Informationen: www.zangersheide.com Weltmeisterschaften der Distanzreiter (Junioren/Junge Reiter) vom 22. bis 24. September in Verona/ITA

Informationen: www.italiaendurancefestival.com Bundeswettkampf Vielseitigkeit vom 22. bis 24. September in Schwaiganger

Informationen: http://www.lfl.bayern.de/lvfz/schwaiganger/index.php OKTOBER Weltmeisterschaft Junger Vielseitigkeitspferde vom 19. bis 22. Oktober in Le Lion d’Angers/FRA

Informationen: www.mondialdulion.com NOVEMBER Weltcupturnier in Stuttgart vom 15. bis 19. November Informationen: http://stuttgart-german-masters.de/aktuell/ Bundesnachwuchschampionat Dressur vom 17. bis 19. November in Verden

Informationen: www.psvhan.de Nachstehende Termine stehen noch nicht fest: Weltmeisterschaften Junger Fahrpferde Europameisterschaft Reining/Weltmeisterschaft Reining Junioren/Junge Reiter Deutsche Meisterschaften Distanzreiten/Deutsche Jugendmeisterschaften Distanzreiten Deutsche Meisterschaften Reining/Deutsche Jugendmeisterschaften Reining Deutsche Meisterschaften der Para-Fahrer