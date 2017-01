(Foto: Kalle Frieler) Im Rahmen des 20. Internationalen Turniers in der Leipziger Messehalle gewann der Franzose Simon Delestre (35) das mit 61.250 € ausgeschriebene "Championat von Leipzig". Im Stechen um einen 33.000 € teuren PKW des Hauses Daimler in Stuttgart schlug der gebürtige Lothringer, Mannschafts-Vizeweltmeister von 2014 und Bronzemedaillen-Gewinner der Einzerlwretung von Aachen 2015, mit dem Oldenburger Hengst Chadino von Chacco-Blue den Briten Scott Brash auf Hello M`Lord um 17 Hundertstelsekunden. Dritter wurde der Deutsche Meister Andreas Kreuzer (Herford) auf Quick Jumper. Delestre war 2016 von März bis Mai Erster der Springreiter-Weltrangliste, wegen Verletzung seines Spitzenpferdes Qlassic Bois Margot konnte er nicht starten bei den Olympischen Spielen in Rio, wo Frankreichs Equipe die Goldmedaille gewann.