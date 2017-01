London. Das neue Jahr 2017 hält für alle Pferdeliebhaber und Freunde des Reitsports viele tolle Veranstaltungen, Turniere und Events bereit. Die folgenden Termine sind die wichtigsten Daten, die Sie in Ihrem Kalender rot markieren sollten, um bei den wichtigsten Veranstaltungen des Jahres dabei zu sein. Pferderennen als rasante Sportart haben eine große Fangemeinschaft, nicht zuletzt wegen ihres hohen Wett-Potentials. HeutzutagewerdenWettenaufPferderennenauch online auf 888sport abgeschlossen, aber der tatsächliche Besuch einer Rennbahn lässt sich durch nichts ersetzen. Es gibt verschiedenste Klassen, Galopp und Trab, Flachrennen und mit Hindernissen, aber im Großen und Ganzen kann man die wichtigsten Rennbahnen aufzählen. Jedes Jahr am letzten Juli-Sonntag findet auf der Münchner Rennbahn der Große Dallmayr Preis (Gr. I) statt. Ebenfalls im Juli wird das "Deutsche Derby" in Hamburg gelaufen, und in Baden-Baden auf der größten deutschen Rennbahn wird (u.a.) immer im September der große Preis von Baden-Baden ausgerichtet. Die Equitana in Essen geht vom 18. bis zum 26. März in eine neue Runde Die Equitana ist die Weltmesse des Pferdesports. Die jährlich im nordrhein-westfälischen Essen stattfindende Fachmesse ist die größte und wichtigste ihrer Art weltweit. Von den rund 200.000 Besuchern, die jährlich anreisen, sind gut ein Viertel Fachpublikum, darunter in der Mehrheit aktive Reiter. Es handelt sich also um eine originale Fachmesse, auf der sich Profis austauschen. Die wichtigsten Ausstellungen gelten Stallbau und Stalltechnik, Pferdetransportern und Fahrzeugen, Turniersport, Zucht, Futter, Pflege, Tiermedizin, Zubehör und Bekleiung, Rassen und Freizeitreiten. Auch Westernreiten ist als Spezialnische vertreten. VR Classics vom 16. bis 19. Februar in Neumünster Eines der großen Hallenturniere Deutschlands - VR Classics - findet traditionell in Neumünster statt. In den Disziplinen FEI World Cup Dressage, Springen und Show können die Zuschauer aus nächster Nähe die besten Reiter und schönsten Pferde bestaunen. In den Holstenhallen wird der beste Reiter gesucht, dieses Event hat Weltcupstatus. Kenner wissen, dass sich die Veranstaltung offiziell CSI Neumünster nennt, VR Classics leitet sich vom gleichnamigen Sponsor ab, der Markenname hat sich international als Synonym für das Turnier durchgesetzt. Dieses Jahr feiert das Turnier seinen 67. Geburtstag. Auch dieses Jahr wird mit der Teilnahme der aktuellen Siegerin der Grand Prix Kür in Dressur Isabell Werth gerechnet, Olympiasiegerin und beste Dressurreiterin aller Zeiten. Das Highlight: CHIO Aachen vom 14. bis zum 23. Juli Das Weltfest des Pferdesports, CHIO Aachen, findet vom 14. bis 23. Juli wie jedes Jahr in Aachen statt. Das internationale Turnier rund um den Reitsport wird seit 1924 ausgetragen und wird auch dieses Jahr die Disziplinen Springreiten, Dressurreiten, Fahren, Vielseitigkeitsreiten und Voltigieren beinhalten. Alle wichtigen Namen des Reitsports sind hier jedes Jahr vertreten, hinzu kommen mehr als 200 Journalisten, Fernseh- und Kamerateams, 600 Aussteller und mehr als 300.000 Besucher, die während des internationalen Pferdesport-Turniers Mensch und Tier bestaunen. Die Veranstaltung ist übrigens kein Exklusiv-Event für Profis. Da an vielen Ständen für das leibliche Wohl gesorgt wird und Aussteller auch Neulingen den Reitsport näher bringen, kommt rund um die Wettkämpfe eine ausgelassene Volksfestatmosphäre auf, die allen Spaß macht.