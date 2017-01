Im Vorjahr auf Fibonacci nun auf dem Coupe de Coeur-Nachkommen Comanche: Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen) begann das Winterfestival in Wellington/ Florida wiederum erfolgreich mit einem zweiten Platz im Weltcupspringen - hinter dem Kanadier Eric Lamaze auf Fine Lady.. Die gebürtige Kalifornierin, 47, die mit 21 Jahren nach Deutschland kam und bei Paul Schockemöhle geschult wurde, reitet seit 1998 für Deutschland, sie war Europameisterin mit der Equipe 1999 und 2005, dazu Einzelsiegerin 2007 auf Shutterfly bei der EM in Mannheim, als erste Springreiterin stand sie 2004 an der Spitze der Weltrangliste, dreimal sicherte sie sich den Weltpokal und kam im letzten Herbst in Rio de Janeiro auf Fibonacci zu Olympia-Bronze mit der Equipe.