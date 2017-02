Sie sind dabei im einstmals größten Kuppelbau Europas (von lks): Jolina Ossenberg-Engels und Timo Gerdes (Weltcup-Finalisten im Pas-de-Deux), Charlott-Maria Schürmann (Dressur) und Kendra Claricia Brinkop (Springen) (Foto: Sven Kalkowski). Nach zuletzt ziemlich flauen Jahren scheint das traditionelle internationale Reitturnier in der Dortmunder Westfalenhalle (2. bis 5. März) wieder aufzublühen. Turnierchef Dr. Kaspar Funke von Escon-Marketing präsentierte u.a. den neuen Sponsor Baker-Tilly Roelfs (Internationales Wirtschaftsprüfer-Unternehmen), der 4-Sterne-Große Preis der Springreiter ist mit 150.000 Euro dotiert, in der Dressur werden im Grand Prix Special als Finale um den Meggle-Cup 75.000 € ausgeschüttet, und die Voltigierer tragen ihre Weltcupfinals aus in den Einzeln der Herren und Damen sowie im Pas de Deux. Das Preisgeld insgesamt beläuft sich auf 375.000 €, fünf PKW`s von Mitsubishi sind dabei zu gewinnen. Alles Nähere