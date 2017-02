Lausanne. Die Weltrangliste der Springreiter wird weiter vom Hessen Daniel Deußer angeführt, dahinter liegen nun die beiden US-Amerikaner Kent Farrington und McLain Ward. In der Dressur bleibt die deutsche Dreier-Spitze ebenfalls unverändert: Isabell Werth mit Weihegold vor Kristina Bröring-Sprehe auf Desperados und Dorothee Schneider auf Showtime. Und auch in der Vielseitigkeit ist ein deutscher Reiter an erster Position wie bisher: Michael Jung (Horb) vor Phillip Dutton (USA) und Christopher Burton (Australien). Weltrangliste Springreiter: Weltrangliste Dressur, Kombination Reiter/ Pferd: Weltrangliste Vielseitigkeit: