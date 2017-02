Göteborg. Das 13. und damit letzte Qualifikationsspringen der Westeutropaliga zur Teilnahme am Finale um den Weltcup gewann in Göteborg Henrik von Eckermann, am 39. Endturnier in Omaha/ USA Ende März können vier Deutsche teilnehmen. Zum Abschluss der Westeuropaliga-Serie zur Teilnahme am Finale um den Springreiter-Weltcup gewann der Schwede Henrik von Eckermann (35) in Göteborg die 13. und damit letzte Prüfung. Von Eckermann, der bis 2015 über 13 Jahre Bereiter bei Ludger Beerbaum (Riesenbeck) war und nun auf dem Bonner Rodderberg bei Karl Schneider einen eigenen Stall unterhält, siegte in der mit umgerechnet 178.000 Euro dotierten Prüfung. Im Stechen schlug er auf der Westfalen-Stute Mary Lu dank Bestzeit fünf ebenfalls fehlerfreie Konkurrenten und sicherte sich eine Prämie von rd. 44.500 €. Hinter dem Skandinavier, der Ende Dezember 2012 in Mechelen erstmals ein Weltcupspringen gewann, platzierten sich die Niederländer Maikel van der Vleuten auf Verdi (35.600) und Leopold van Asten auf 26.700). Vierter wurde der Franzose Olivier Robert auf Quenelle du Py (17.800), Fünfter der Brite Robert Smith auf Bavi (12.000), und als bester Deutscher kam Holger Wulschner (Passin) auf Skipper auf den sechsten Rang (9.700), ebenfalls ohne Abwurf. Hinter dem früheren Weltranglisten-Ersten Simon Delestre (Frankreich) auf dem Holsteiner Hengst Chesall (7.100) landeten der Team-Olympiadritte Christian Ahlmann (Marl) mit Colorit auf dem achten und Markus Brinkmann (Herford) mit Dylon auf dem neunten Platz (beide je vier Strafpunkte im Stechen/ beide je 5.300 €). Insgesamt hatten zwölf Teilnehmer das Stechen erreicht. Für das Finalturnier in Omaha im US-Staat Nebraska (30.März bis 2. April) haben sich Deutschland neben Ludger Beerbaum, Guido Klatte (Lastrup), Holger Wulschner und Marcus Ehning (Borken) qualifiziert. Zugelassen aus Westereuopa sind 18 Reiter.