Stadtlohn. Der deutsche Reitsport verliert eine hochtalentierte Springreiterin. Ab sofort startet Kaya Lüthi (Stadtkohn) für die Schweiz. Kaya Lüthi (23), aus Aach bei Singen und zuhause in Stadtlohn/ Kreis Borken, zieht sportlich in die Schweiz um, die zweimalige Vize-Europameisterin der Jungen Reiter von 2014 und 2015 startet in Zukunft mit dem Schweizer Kreuz auf der Satteldecke. Die rasche „Umbürgerung“ ermöglichte die Doppelstaatlichkeit, Kaya Lüthi, die zusammen mit ihrem Lebenspartner Johannes Ehning einen Ausbildungs- und Handelsstall unterhält, besitzt neben dem deutschen auch den Schweizer Pass durch die Mutter Patricia Lüthi. Die Formalitäten waren nur eine Formsache, da die deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) in Warendorf das Einverständnis dazu gab. Um in einen Kader bei den Eidgenossen aufgenommen zu werden, hat auch Kaya Lüthi die entsprechenden Resultate vorzuweisen. Nationen-Preise bei Offiziellen Internationalen Turnieren (CSIO), Championate oder Weltcupspringen – außer Prüfungen für junge Pferde bei Weltmeisterschaften - darf sie nach dem Reglement des Weltverbandes (FEI) für die Schweiz bis zum 16. August 2017 noch nicht bestreiten, „doch wir bemühen uns, dass die Wartezeit verkürzt wird“, sagte der Schweizer Equipe-Chef Andy Kistler, der sich gerade auf dem Flug zum Skilaufen nach Kanada befand. Er heißt Kaya Lüthi herzlich willkommen, „wir freuen uns auf ein so hoffnungsvolles Talent in unseren Reihen“.