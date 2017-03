Zürich. Die Schweizer Spitzenreiterin Claudia Gisler hat sich aus beruflichen Gründen vom Spitzensport verabschiedet. Claudia Gisler (37), nationale Schweizer Meisterin der Springreiter 2010, hat ihren Rücktritt vom großen Sport bekanntgegeben. Sie wird beruflich im Baukonzern ihres Vaters Emil Gisler zusätzliche Aufgaben im Rahmen der Nachfolge übernehmen. Damit habe sie nicht mehr die notwendige Zeit für Trainung und Turniere im Spitzensport, ließ sie verlauten. Damit war ihr letzter großer Auftritt die Tielnahme am CSIO der Vereinihgten Arabischen Emirate vor wneigen Wochen in Al Ain. „Claudia Gisler war immer mit Freude und Engagement zur Stelle, wenn sie für Nationenpreis nominiert wurde“, sagte Equipe-Chef Andy Kistler, „sie gab immer alles für die Schweizer Equipe. Nun wünschen wir ihr nur das Beste und auch viel Freude in ihrer neuen Hauptaufgabe.“ Claudia Gisler wird ihre Pferde behalten und auch weiterhin Turniere bestreiten.