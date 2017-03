Warendorf. Laut Meldung der „Dülmener Zeitung“ an diesem Dienstag, 07.03.2017, wurde der früheren Leiterin des Landgestüts in Warendorf und zwei engen Mitarbeitern fristlos gekündigt, freigestellt waren sie bereits seit einem Jahr. Wie die „Dülmener Zeitung“ berichtet, habe das Agrarministerium von Nordrghein-Westfalen die Leiterin des Lnadgestüts Warendorf, Susanne Schmitt-Rimkus, und zwei ihrer engen Mitarbeiter fristlos gekündigt, freigestellt waren sie bereits seit einem Jahr, ihr Gehalt war weiterbezahlt worden. Man hatte die drei Mitarbeiter wegen Unregelmäßigkeiten in den Geschäftsbeziehungen zum Golfstaat Katar beurlaubt. Es sei u.a. um Luxusreisen gegeangen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter wegen Korruption, steuerrechtlicher Vergehen und anderer Vorwürfe, darunter Geschäfte mit den USA, wie das Blatt berichtet. Ganze Meldung