Eine wahre Herzensbrecherin: Donauherz/T. v. HERBSTKÖNIG/T. (Foto: Stephan Kube) Marbach. Am Samstag, 11. März (ab 14 Uhr), bietet das Haupt- und Landgestüt Marbach 22 hoffnungsvolle Nachwuchspferde für Sport und Freizeit zur Versteigerung an. Am Samstag, 11. März, um 10 Uhr, findet die Abschlusspräsentation im Freispringen sowie unter dem Reiter statt. Rahmenprogramm Ein Besuch der Gestütsauktion lohnt sich nicht nur für Kaufinteressierte. Der international tätige Auktionator Hendrik Schulze Rückamp freut sich auf spannende Bieterduelle und glückliche Käufer, wenn sein Hammer gefallen ist. Zur Gestütsauktion werden einige bekannte Reitergrößen aus dem Ländle und dem Ausland erwartet. Kaufinteressierte aus den USA, Canada, Italien und der Schweiz haben bereits ihre Flüge gebucht, um sich eines der hoffnungsvollen Nachwuchstalente zu sichern. Landstallmeister aus dem Landgestüt Celle Dr. Axel Brockmann, wird in Marbach zu Gast sein und bei der Versteigerung seiner vier Auktionskandidaten mitfiebern. Vorab präsentiert das Haupt- und Landgestüt Marbach den Landbeschäler LEMBERGER v. Locksley II-GARDEZ, der aus seinem zweiten Fohlenjahrgang, mit „Lichtensteiner“ ein Spitzenauktionspferd stellt. Landbeschäler FÜRSTENHOF stellt aus seinem ersten Jahrgang gleich zwei hoffnungsvolle Youngster mit „First Love“ und „Fitzgerald“. Bewegungstalent „Dix“ von Landbeschäler DEMETRIUS ist einer der Jüngsten und einer der bewegungsstärksten Talente im Lot. Premiere haben in diesem Jahr, neben den Pferden aus dem Haupt- und Landgestüt Marbach und erfahrenen Züchterställen, erstmals Pferde aus dem Landgestüt Celle und dem Haupt- und Landgestüt Schwaiganger, die über die Marbacher Gestütsauktion eine neue Wirkungsstätte finden. In diesem Jahr werden mehr vierjährige und ältere Pferde angeboten als in den vergangenen Jahren. Mit dabei ein springgewaltiger Junghengst aus dem Landgestüt Celle mit dem klangvollen Namen „Goethe“ v. Grey Top (Foto: Stephan Kube)

Charity-Aktion Für einen guten Zweck wird im Rahmen der Auktion ein Holzpferd und Lernkoffer des Vereins „Pferde für unsere Kinder“ versteigert. Das ersteigerte Holzpferd soll an einen Kindergarten gespendet werden. Der Verein setzt sich dafür ein, Kinder zum Pferd zu bringen. Die große Reithalle ist beheizt und auf dem Reithallenvorplatz wird für das leibliche Wohl gesorgt. Weitere Austeller rund um den Pferdebedarf runden das Angebot ab. Das Auktionslot 22 ausgezeichnete Jungpferde sind in gute Hände abzugeben. Im Auktionslot stehen vor allem drei- und vierjährige Pferde sowie Ältere und entsprechend reiterlich weiter geförderte Pferde. Bei Verkaufsleiter Karl Single steht das Telefon seit Tagen nicht mehr still, die jungen Remonten aus der Zucht und der ausgezeichneten Aufzucht des Haupt- und Landgestüts Marbach, Züchterpferden, dem Haupt- und Landgestüt Schwaiganger sowie dem Landgestüt Celle werden täglich unter dem Sattel ausprobiert und trainiert. „Es ist uns in diesem Jahr wieder gelungen ein besonders hochwertiges Auktionslot zusammenzustellen. Wir freuen uns sehr über das große Interesse an unseren Youngstern, und sind gespannt auf den doch recht vielversprechenden Auktionsverlauf.“ so Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck. Weitere Informationen Ausführliche Informationen, Videos und Bilder der Auktionspferde im Internet: www.gestuet-marbach.de oder Besichtigungs- und Probetermine nach Absprache mit Ausbildungsleiter Karl Single, Tel. (01 70) 2 20 47 52. Termine 11. März 10 Uhr Abschlusspräsentation der verkäuflichen Pferde im Freispringen und unter dem Reiter 14 Uhr Auktionseröffnung Karten Preise: Tribüne 10,- Euro – es gibt keine Stehplatzkarten VIP-Tisch Parkett 20,- Euro | Katalog zur Gestütsauktion 3,- Euro zzgl. Versandkosten. Am Auktionstag gibt es ab 9 Uhr eine Tageskasse. Es können keine Karten mehr versandt werden. Die Mitarbeiter in der Gestütsverwaltung beantworten gern Ihre Fragen. Tel. (0 73 85) 96 95-0 oder per E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. . Hotelnachweis über die Tourist-Info Gomadingen, Rathaus, 72532 Gomadingen, Tel. (0 73 85) 96 96 - 33, Fax (0 73 85) 96 96 - 22, www.gomadingen.de. Weitere Informationen zum Haupt- und Landgestüt Marbach im Internet unter www.gestuet-marbach.de oder auf der Facebook-Seite des Gestüts.