Mechelen/ Belgien. Daniel Deußer am Wochenende beim 5 Sterne-CSI wieder in Florida – ein Mammutprogramm… Ein überaus strapaziöses Mammutprogramm absolvierte der zweimalige deutsche Springreiter-Meister Daniel Deußer (Mechelen) innerhalb der letzten zwei Wochen. Zunächst flog der Team-Olympia-Dritte und Weltcupsieger von 2014 zum Winterfestival nach Florida, dann zurück zum Turnier in Doha/ Katar, anschließend wieder nach Wellington, wo er an diesem Wochenende als einziger Deutscher mit dem dort bereits seit zehn Tagen eingestallten Schimmel-Wallach Cornet d`Amour an zwei großen Konkurrenzen teilnimmt, darunter am Samstag im mit umgerechnet 360.000 Euro dotierten Grand Prix. Wenn der Weltranglisten-Erste wieder zuhause in Mechelen nächste Woche eintrifft, saß er nicht weniger als rund 39.500 km im Flugzeug, quasi einmal um die Erde...