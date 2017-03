Essen. Die EQUITANA bringt 2017 die Webstars der Pferde- und Reiterbranche und ihre größten Fans zusammen. Am 18. und 19. März haben Messebesucher die Chance, ihre Idole von Youtube, Instagram oder Facebook zu treffen. Die EQUITANA Webstars stehen beim großen Meet & Greet am ersten Messewochenende für ein Autogramm, Selfie oder ein kurzes Gespräch zur Verfügung. Teilnehmen werden insgesamt über 40 bekannte und beliebte Webstars aus der Pferde- und Reiterszene, darunter Annica Hansen, Mias Pferdewelt, Lia und Alfi, Anja Mertens, Damiana Spöckinger, Julia Köster oder Rubinio B und Christina. An beiden Tagen wird es für ein Meet & Greet zwei Slots geben, bei denen die Teilnehmer variieren. Der erste Slot findet von 11:00 bis 12:30 Uhr, der zweite von 15:00 bis 18:00 Uhr jeweils im Saal Europa, CC West auf dem Essener Messegelände statt. Wer dort wann anzutreffen ist, erfahren die Fans unter http://bit.ly/2mBxsQU. Reitsportfreunde, die sich die Gelegenheit, ihre Webstars zu treffen, nicht entgehen lassen wollen, benötigen für die Teilnahme lediglich eine EQUITANA Eintrittskarte sowie etwas Geduld. Einlass ist über die Rolltreppe im Eingang West, die ins zweite Obergeschoss zum Saal Europa führt. Alle Infos zu den Stars und der EQUITANA Webstar Convention gibt es unter: http://bit.ly/2mBxsQU sowie über die Hashtags: #EQUITANA #EQUITANA2017 #WEBSTARCONVENTION #MeetandGreet #EQUITANAWEBSTARS www.equitana.com