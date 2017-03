s`Hertogenbosch. Was sich andeutete, wurde nun vollzogen: Das Internationale Springreiterturnier in den Brabanthallen von s`Hertogenbosch stieg auf in den Kreis der Grand Slam-Veranstalter.

Beim freiwilligen Austritt des Turniers in den Brabathallen von Hertogenbosch aus dem Weltcup-Zirkel vor vier Jahren sagte der damalige Vollblut-Veranstalter Gerrit-Jan Swinkels bereits klar: „Wir wollen aber Veranstalter eines Grand Slam-Turniers werden.“ Zu diesem erlauchten Kreis gehörten ab 2013 Aachen, Genf und Spruce Meadows in Calgary, nun schloss sich die Kette an diesem Wochenende. Ab 2018 sind die Brabanthallen von Hertogenbosch Bestandteil des mit Millionen gesponserten Grand Slam im Springsport. Was mal Geritt-Jan Swinkels einfädelte, hat nun der neue Turnierchef Frank Kemperman mehr oder weniger zum Abschluss gebracht. Swinkels, der mit 67 Jahren 2015 bei einem Ausritt ohne Begleitung an der Küste Belgiens ums Leben kam, hat Vorhaben nicht mehr erlebt, Frank Kemperman (62), gleichzeitig auch Vorstands-Vorsitzender des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV) als Veranstalter des deutschen CHIO mit Grand Slam-Grand Prix, ist in Hertogenbosch Turnierchef.

Eine Änderung wurde beim 50. Turnier seit 1967 in den Brabanthallen ebenfalls bekannt gegeben. Mit einem Erfolg in einem Großen Preis beginnt für eine Reiterin oder Reiter seine persönliche Serie, gewinnt er danach weitere zwei Grand Prix, kassiert er zu den Prämien aus den einzelnen Prüfungen zusätzlich eine Million Euro, sollte er auch noch den danach folgenden Großen Preis der Reihe für sich entscheiden, erhält er nochmals einen Zuschlag von einer Million €. Wer zwei Große Preise hintereinander als Erster entscheidet, kassiert 500.000 Euro, bei zwei Siegen gibt es 250.000. Entscheidend ist immer der erste Erfolg für einen Reiter in einem Großen Preis der Serie. Weltmeister Jeroen Dubbeldam (Niederlande) sagte dazu: „Zwei Turniere in der Halle, nämlich Genf und Hertogenbosch, und zwei im Freien, das bringt einen Reiter in die Lage, seine Termine und seine Pferde ganz gezielt auf diesen Rolex-Grand Slam auszurichten.“