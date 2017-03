(Foto: Kalle Frieler) Ohne Holger Wulschner (Passin) läuft das 39. Finale um den Springreiter-Weltcup in zwei Wochen in Omaha/ USA. Der 53-jährige, u.a. Deutscher Vizemeister 1999, Derbygewinner 2000, 2014 Sieger der „Riders Tour“ und bisher 50 mal in einem Nationen-Preis am Start, musste seine Teilnahme absagen, da sich sein Wallach Skipper eine Infektion im Huf zugezogen hat, die bis zu Beginn des Turniers nach Auskunft des Tierarztes nicht ausgeheilt wäre. „Ich wäre sehr gerne in Omaha gestartet, aber die Gesundheit von Skipper geht natürlich vor“, sagte Wulschner.