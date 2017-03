(Foto: Kalle Frieler) Deutscher Hallenmeister wurde in Braunschweig der 34-jährige Mario Stevens (Molbergen). Der 22-malige Nationen-Preisreiter gewann auf dem Holsteiner Hengst Credo das Stechen gegen die frühere deutsche Titelträgerin (2015) Evi Bengtsson (40) aus Breitenburg auf La Pasion de Caballo und Heiko Schmidt (45) aus Neu Benthen auf Chaleen. Stevens, 2014 Sieger im Großen Preis von Oldenburg, kassierte an Preisgeld 3.500 Euro, an die Ehefrau von Schwedens Reit-Idol Rolf-Göran Bengtsson gingen 2.500, und an Schmidt, u.a. Derby-Zweiter 2010, 2.000 €, er hatte im Gegensatz zu seinen beiden Konkurrenten einen Abwurf in der Entscheidung.