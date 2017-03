(Foto: Kalle Frieler) Die Deutsche Hallen-Meisterschaft für Landesverbände gewann in Braunschweig das westfälische Trio in der Besetzung (von links) Toni Haßmann auf Bien-Amimee de la Lionne, Jana Wargers auf Afrah und Pia-Katharina Bostock-Beeking auf Flower Boy, stolz mit der Standarte Landestrainer Klaus Reinacher (62). Der Winzersohn aus Königsschaffhausen am Kaiserstuhl ritt 26 mal einen Preis der Nationen für Deutschland und konnte sich z.B. mit Leo K als einer der wenigen deutschen Springreiter 1997 als Gewinner des Großen Preises von Barcelona in die Liste eintragen einlassen.