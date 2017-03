Herzlichen Glückwunsch ! Heute haben Geburtstag aus der Dressur Ellen Schulten-Baumer (23.03.1979) Rheinberg und Ludwig Zierer (23.03.1974) Landshut sowie die Springreiterin Tina Deuerer (23.03.1979) Bretten und Paul Schockemöhle (23.03.1945) Mühlen, sechsmal deutscher Titelträger, dreimal hintereinander auf Deister Springreiter-Europameister, Mannschafts-Vizeweltmeister 1982 in Dublin, bei Olympia 1976 in Montreal Team-Zweiter und 1984 in Los Angeles Mannschafts-Dritter, dazu größter privater Züchter von Turnierpferden und Multiunternehmer,

Happy Birthday !