Omaha/ USA. In Omaha wurde das 32. Finale um den Dressur-Weltcup ausgetragen. Isabell Wreth gewann zum dritten Mal den Pokal, Rekordsiegerin ist mit neun Erfolgen die Niederländerin Anky van Grunsven. Die Dressur-Weltcupgewinner seit 1986: 1. 1986 Anne-Grethe Jensen (Dänemark) Marzog/ s`Hertogenbosch 2. 1987 Christine Stückelberger (Schweiz) Gauguin de Lully/ Essen 3. 1988 Stückelberger auf Gaugin de Lully/ s`Hertogenbosch 4. 1989 Margit Otto-Crepin (Frankreich) Corlandus/ Göteborg 5. 1990 Sven Rothenberger (Deutschland) Andiamo/ s`Hertogenbosch 6. 1991 Kyra Kyrklund (Finnland) Matador/ Paris 7. 1992 Isabell Werth (Deutschland) Fabienne/ Göteborg 8. 1993 Monica Theodorescu (Deutschland) Ganimedes/ s`Hertogenbosch 9. 1994 Monica Theodorescu auf Ganimedes /Göteborg 10. 1995 Anky van Grunsven (Niederlande) auf Bonfire/ Los Angeles 11. 1996 Anky van Grunsven auf Bonfire/ Göteborg 12. 1997 Anky van Grunsven auf Bonfire/ s`Hertogenbosch 13. 1998 Louise Nathhorst (Schweden) Walk on Top/ Göteborg 14. 1999 Anky van Grunsven auf Bonfire/ Dortmund 15. 2000 Anky van Grunsven auf Bonfire/ s`Hertogenbosch 16. 2001 Ulla Salzgeber (Deutschland) Rusty/ Aarhus 17. 2002 Ulla Salzgeber auf Rusty/ s`Hertogenbosch 18. 2003 Debbie McDonald (USA) Brentina/ Göteborg 19. 2004 Anky van Grunsven auf Salinero/ Düsseldorf 20. 2005 Anky van Grunsven auf Salinero/ Las Vegas 21. 2006 Anky van Grunsven auf Salinero/ Amsterdam 22. 2007 Isabell Werth/ Warum Nicht/ Las Vegas 23. 2008 Anky van Grunsven auf Salinero/ s`Hertogenbosch 24. 2009 Steffen Peters (USA) Ravel/ Las Vegas 25. 2010 Edward Gal (Niederlande) Totilas/ s`Hertogenbosch 26. 2011 Adelinde Cornelissen (Niederlande) Parzival/ Leipzig 27. 2012 Adelinde Cornelissen auf Parzival/ s`Hertogenbosch 28. 2013 Helen Langehanenberg (Deutschland) Damon Hill/ Göteborg 29. 2014 Charlotte Dujardin (Großbritannien) Valegro/ Lyon 30. 2015 Charlotte Dujardin auf Valegro/ Las Vegas 31. 2016 Hans Peter Minderhoud (Niederlande) Flirt/ Göteborg 32. 2017 Isabell Werth auf Weihegold OLD/ Omaha/ USA