Omaha. In Omaha/ Nebraska fand das 39. Finale um den Springreiter-Weltcup seit 1979 statt. Dreimal gewannen bisher den Pokal Hugo Simon (Österreich), Markus Ehning (Deutschland), Meredith Michaels-Beerbaum (Deutschland) und der Brasilianer Ridrigo Pessoa, der als einziger hintereinander erfolgreich war. Die Spring-Weltcupsieger seit 1979: 1. 1979 Hugo Simon (Österreich) Gladstone/ Göteborg 2. 1980 Conrad Homfeld (USA) Balbuco/ Baltimore 3. 1981 Michael Matz (USA) Jet Run/ Birmingham 4. 1982 Melanie Smith (USA) Calypso/ Göteborg 5. 1983 Norman dello Joio (USA) I Love You/ Wien 6. 1984 Mario Deslauriersd (Kanada) Aramis/ Göteborg 7. 1985 Conrad Homfeld (USA) Abdullah/ Berlin 8. 1986 Leslie Burr-Lenehan (USA) McLain/ Göteborg 9. 1987 Katharine Brudsall (USA) The Natural/ Paris 10. 1988 Ian Millar (Kanada) Big Ben/ Göteborg 11. 1989 Ian Millar (Kanada) Big Ben/ Tampa 12. 1990 John Whitaker (Großbritannien) Milton/ Dortmund 13. 1991 John Whitaker (Großbritannien) Milton/ Göteborg 14. 1992 Thomas Frühmann (Österreich) Genius/ Del Mar 15. 1993 Ludger Beerbaum (Deutschland) Ratina Z/ Göteborg 16. 1994 Jos Lansink (Niederlande) Libero/ s`Hertogenbosch 17. 1995 Nick Skelton (Großbritannien) Dollard Girl/ Göteborg 18. 1996 Hugo Simon (Österreich) E.T.FRH/ Genf 19. 1997 Hugo Simon (Österreich) E.T.FRH/ Göteborg 20. 1998 Rodrigo Pessoa (Brasilien) Baloubet du Rouet/Helsinki 21. 1999 Rodrigo Pessoa (Brasilien) Baloubet du Rouet/ Göteborg 22. 2000 Rodrigo Pessoa (Brasilien) Baloubet du Rouet/ Las Vegas 23. 2001 Markus Fuchs (Schweiz) Tinka`s Boy/ Göteborg 24. 2002 Otto Becker (Deutschland) Cento/ Leipzig 25. 2003 Marcus Ehning (Deutschland) Anka/ Las Vegas 26. 2004 Bruno Broucqsault (Frankreich) Dileme de Cephe/ Mailand 27. 2005 Meredith Michaels-Beerbaum (Deutschland) Shutterfly/ Las Vegas 28. 2006 Marcus Ehning (Deutschland) Sandro Boy/ Kuala Lumpur 29. 2007 Beat Mändli (Schweiz) Ideo du Thot/ Las Vegas 30. 2008 Meredith Michaels-Beerbaum (Deutschland) Shutterfly/ Göteborg 31. 2009 Meredith Michaels-Beerbaum (Deutschland) Shutterfly/ Las Vegas 32. 2010 Marcus Ehning (Deutschland) Küchengirl/ Plot Blue/ Genf 33. 2011 Christian Ahlmann (Deutschland) Taloubet Z/ Leipzig 34. 2012 Richard Fellers (USA) Flexible/ s`Hertogenbosch 35. 2013 Elizabeth Madden (USA) Simon/ Göteborg 36. 2014 Daniel Deußer (Deutschland) Cornet d`Amour/ Lyon 37. 2015 Steve Guerdat (Schweiz) Albführen`s Paille/ Las Vegas 38. 2016 Steve Guerdat auf Corbinian/ Las Vegas 39. 2017 McLain Ward (USA) Azur/ Omaha