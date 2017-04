(Foto: Kalle Frieler) Jan Wernke (27) aus Holdorf, bisher siebenmal in der deutschen Equipe in einem Preis der Nationen, gewann in Bad Oeynhausen auf Queen Rubin die erste Qualifikation um das deutsche Championat der Profis vor Thomas Brandt auf Cupido und Martin Sterzenbach auf Balougraf. Die besten Drei aus zwei Qualifikationen tragen am Sonntag das Finale aus. Titelverteidiger ist Felix Haßmann.