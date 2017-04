Mathis Schwentker (24) aus Kirchdorf/ Kreis Diepholz - Sieger der zweiten Qualifikation auf dem 13-jährigen Hannoveraner Hengst For Success von For Pleasure und damit Teilnehmer am Finale um die deutsche Meisterschaft der Profis in Bad Oeynhausen (Foto: Kalle Frieler)l Die drei Teilnehmer am Finale am Samstag (ab 11.45 Uhr) um das deutsche Championat der Springreiter-Profis in Bad Oeynhausen stehen nach zwei Qualifikationen fest: Die entscheidenden Durchgänge mit Pferdewechsel bestreiten Jan Wernke (Holdorf) mit Queen Rubin, Gewinner der ersten Qualifikation, der 24-jährige Mathis Schwentker (Kirchdorf bei Diepholz) auf dem Hengst For Success, Erster in der zweiten Quali, und Michael (Kölz (32) aus Leisnig bei Leipzig auf dem Wallach Cornetto.Vorjahressieger war Felix Haßmann (Lienen).