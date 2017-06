Balve. Bei den deutschen Meisterschaften in Balve vor Schloss Wocklum errang Isabell Werth (Rheinberg) ihren 13. Titel seit 1991. Die deutsche Rekordmeisterin siegte auf dem Westfalen-Wallach Emilio im Grand Prix Special vor dem Hessen Sönke Rothenberger (Bad Homburg) auf Cosmo und Rietmeister Hubertus Schmidt (Borchen) auf Imperio. Weitere Medaillen von Gold bis Bronze gibt es zum Abshcluss am Sonntag in der Kür.